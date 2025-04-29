Інтерфакс-Україна
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18:09 29.04.2025

Повторна ВЛК для обмежено придатних: хто має пройти, а хто — ні

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Повторна ВЛК для обмежено придатних: хто має пройти, а хто — ні

Усі військовозобов’язані, які до 4 травня 2024 року мали статус «обмежено придатний до військової служби», зобов’язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року включно. Це — нова вимога Міністерства оборони України, що випливає зі змін у законодавстві та оновленого Положення про військово-лікарську експертизу. Про те, кого стосуються зміни, пояснили експерти юридичного "Гончаренко центру". 

Що змінилося?

З 4 травня 2024 року в Україні офіційно скасовано статус "обмежено придатний до військової служби". Відтепер військовозобов’язаних визнають або придатними, або непридатними. Це передбачено Законом України №3621-IX, що набув чинності у травні 2024 року.

Через цю зміну всі, хто раніше мав проміжний статус «обмежено придатний», повинні пройти повторну ВЛК, щоб визначити свою нову категорію придатності.

Хто має проходити ВЛК?

Повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є обов’язковим для всіх, хто до 4 травня 2024 року мав статус "обмежено придатний", а також для осіб віком від 25 до 60 років, які не мають встановленої інвалідності. Незалежно від наявності відстрочки чи бронювання, такі громадяни зобов’язані пройти ВЛК, оскільки вимоги закону мають вищу юридичну силу, ніж положення постанови Кабінету Міністрів, яка звільняє від направлення на медогляд під час дії відстрочки. Водночас не зобов’язані проходити ВЛК особи, які не досягли 25-річного віку, а також люди з інвалідністю, визнані в установленому порядку.

Як пройти ВЛК?

Міноборони надало чіткий алгоритм дій:

  1. Отримати направлення на ВЛК — через застосунок «Резерв+» або особисто у територіальному центрі комплектування (ТЦК та СП).
  2. Пройти медкомісію у визначеному медичному закладі.
  3. Отримати нове рішення про придатність або непридатність до служби.

У разі визнання придатним, особу можуть направити до частин забезпечення, логістики, охорони, навчальних центрів, медичних підрозділів тощо.

"Навіть якщо особа не отримувала повістки чи офіційного повідомлення, відповідальність за проходження ВЛК все одно покладається саме на неї. Якщо до 5 червня 2025 року комісію не пройти, це може стати підставою для адміністративного штрафу в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Важливо не лише подати запит на проходження, а й фактично завершити процедуру до визначеного строку. З огляду на завантаженість медкомісій, радимо не зволікати з цим питанням", — пояснює директор юридичного "Гончаренко центру" Микола Брюховецький.

Для отримання роз’яснень можна звернутися на гарячу лінію безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. 

 

Теги: #тцк #обмежено_придатний #резерв #влк

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