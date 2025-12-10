Електронний документ у "Резерв+" стає основним для військовозобов'язаних - Свириденко

Фото: Міноборони України

Кабінет міністрів України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, і відтепер вони створюються виключно в електронному форматі, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку "Резерв+", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

Свириденко зазначила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

Як повідомлялося, на сьогодні в "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до державного бюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку військовозобов’язаного.