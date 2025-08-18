На збірному пункті у Києві мобілізований порізав собі руки та шию

У Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомили, що в неділю на збірному пункті військовозобов’язаний, з невідомих причин, порізав собі руки та шию, його ушпиталено, нині проводиться службова перевірка.

"В мережі поширюється відео та інформація, що мобілізований на збірному пункті міста Києва порізав собі руки та шию. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що 17.08.2025 року близько 15 години військовозобов’язаний, з невідомих причин, почав поводити себе неадекватно, кричати, погрожувати іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту та на будь-які зауваження не реагував. По прибуттю правоохоронних органів даний громадянин забіг до ванної кімнати та розбивши чашку почав наносити собі тілесні ушкодження лівого передпліччя", - йдеться у повідомленні Київського міського ТЦК та СП у Facebook.

За інформацією, медик який прибув на місце, наклав септичну тугу пов’язку, при цьому військовозобов’язаний продовжував кричати та погрожував продовжити наносити травми собі та іншим особам які перебували на збірному пункті.

"Карета швидкої медичної допомоги госпіталізувала даного військовозобов’язаного до Київської міської клінічної лікарні, для надання медичної допомоги та перевірки його стану. Станом на зараз життю та здоров’ю нічого не загрожує, пошкодження на лівому передпліччі оперативно та вчасно перев’язали, інших пошкоджень нанесено не було. Керівництвом Київського міського ТЦК та СП проводиться службова перевірка за даним фактом", - зазначили у повідомленні.