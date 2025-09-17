Інтерфакс-Україна
Події
22:31 17.09.2025

У Резерв+ з'явилася нова відмітка "ВОС-999" – Міноборони

1 хв читати

У додатку Резерв+ в електронному військово-обліковому документі у деяких користувачів з’явилась відмітка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки", повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"ВОС-999 - це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори", - ідеться в повідомленні.

У Міноборони пояснили, шо ця норма визначена в наказі №317 на підставі ст. 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Як зазначається, це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період пройти курс базової загальновійськової підготовки.

"Спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень. Такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача", - додали в Міноборони.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/shho-oznachaye-vidmitka-potrebuye-prohodzhennya-bzvp-v-rezerv-poyasnennya-minoboroni

Теги: #міноборони #резерв #опція

