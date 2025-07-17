Інтерфакс-Україна
Події
20:22 17.07.2025

У "Резерв+" скоро будуть доступні два нових види відстрочок – Черногоренко

1 хв читати
У "Резерв+" скоро будуть доступні два нових види відстрочок – Черногоренко
Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" наприкінці липня-на початку серпня будуть доступні для оформлення онлайн два нові види відстрочок – для науковців та освітян вищої та профосвіти, а також для громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Готуємо нові відстрочки в Резерв+", - написала вона у фейсбуці у четвер.

"Наприкінці липня — на початку серпня плануємо запустити відстрочки в кілька кліків для таких категорій: 1. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 2. Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС", - уточнила Черногоренко.

Вона зазначила, що робота по розширенню онлайн-сервісу з оформлення відстрочки "без зайвих черг і прив’язки до ТЦК" продовжується. "Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій. Серед наступних — родини, які виховують дитину з інвалідністю".

 

Теги: #відстрочка #резерв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 11.07.2025
У "Резерв+" стало можливо сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних онлайн – Міноборони

У "Резерв+" стало можливо сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних онлайн – Міноборони

14:20 10.07.2025
В Резерв+ труднощі з авторизацією, але раніше згенерованим документом можна користуватися під час перевірок - Міноборони

В Резерв+ труднощі з авторизацією, але раніше згенерованим документом можна користуватися під час перевірок - Міноборони

12:55 25.06.2025
Резерв МТЗ для ОСУВ "Хортиця" і "Таврія" формується коштом тилових регіонів

Резерв МТЗ для ОСУВ "Хортиця" і "Таврія" формується коштом тилових регіонів

19:56 23.06.2025
Міноборони заперечує чутки про збір цифрових даних та відстеження геолокації в "Резерв+"

Міноборони заперечує чутки про збір цифрових даних та відстеження геолокації в "Резерв+"

11:19 19.06.2025
Відстрочка штрафів за порушення норми про 5% біоетанолу в бензинах дозволить ринку нафтопродуктів якісніше підготуватися

Відстрочка штрафів за порушення норми про 5% біоетанолу в бензинах дозволить ринку нафтопродуктів якісніше підготуватися

14:22 08.06.2025
У Чернівецькому ТЦК заявляють, що колишній бойовий медик Замрій "права на відстрочку не мав"

У Чернівецькому ТЦК заявляють, що колишній бойовий медик Замрій "права на відстрочку не мав"

13:43 30.05.2025
Кабмін унормував надання на 1 рік відстрочки від мобілізації педпрацівникам

Кабмін унормував надання на 1 рік відстрочки від мобілізації педпрацівникам

11:44 16.05.2025
Уряд контролює питання відстрочок від мобілізації для вчителів, влітку проблем з цим не буде

Уряд контролює питання відстрочок від мобілізації для вчителів, влітку проблем з цим не буде

19:46 15.05.2025
У "Резерв+" стали доступні два нових види відстрочок

У "Резерв+" стали доступні два нових види відстрочок

12:01 28.04.2025
Міноборони у травні планує запустити у "Резерв+" два нових типи відстрочок

Міноборони у травні планує запустити у "Резерв+" два нових типи відстрочок

ВАЖЛИВЕ

Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

Зеленський анонсує 18 липня продовження переформатування сектору безпеки

Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

ОСТАННЄ

Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

Екскомбата Лапіна передали на поруки ветерану Масі Найєму до 14 вересня

Чекаємо від Міненерго системної роботи з ВДЕ та посередництва з іншими органами

Суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт керівнику Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Мерц про постачання Україні додаткових систем Patriot: Це питання не годин, а днів і тижнів

Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства шукатиме максимальної синергії в об’єднаному міністерстві

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 36-річний мешканець Херсона - ОВА

Позиція ГАР МОУ щодо призначення Шмигаля: Підтримаємо, якщо новий міністр готовий до ефективної перебудови інституції

Держетнополітики затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА