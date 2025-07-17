У "Резерв+" скоро будуть доступні два нових види відстрочок – Черногоренко

Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" наприкінці липня-на початку серпня будуть доступні для оформлення онлайн два нові види відстрочок – для науковців та освітян вищої та профосвіти, а також для громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Готуємо нові відстрочки в Резерв+", - написала вона у фейсбуці у четвер.

"Наприкінці липня — на початку серпня плануємо запустити відстрочки в кілька кліків для таких категорій: 1. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 2. Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС", - уточнила Черногоренко.

Вона зазначила, що робота по розширенню онлайн-сервісу з оформлення відстрочки "без зайвих черг і прив’язки до ТЦК" продовжується. "Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій. Серед наступних — родини, які виховують дитину з інвалідністю".