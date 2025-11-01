Інтерфакс-Україна
Події
18:36 01.11.2025

Понад 700 тисяч відстрочок у Резерв+ подовжено автоматично - Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Понад 700 тисяч відстрочок від мобілізації у Резерв+ подовжено автоматично, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах", - написав він у телеграмі.

Глава Міноборони зазначив, що більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів. А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів.

"Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв. Якщо маєте можливість - оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше", - підкреслив міністр.

"Дякуємо обласним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та командам ЦНАПів за підтримку та оперативну організацію процесу на місцях. Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання - забезпечення мобілізації. Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська", - додав Шмигаль.

Теги: #шмигаль #відстрочка #резервплюс

