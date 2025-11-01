У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

Фото: https://thedigital.gov.ua/

У перший день роботи послуги з оформлення відстрочок від мобілізації в ЦНАП було подано майже 4000 заяв, онлайн продовжено понад 720 тис. відстрочок, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Від сьогодні українці отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації в застосунку Резерв+ та ЦНАПах. Нова команда Міноборони впровадила цю можливість з повного нуля лише за три місяці. Тепер не треба їздити до ТЦК, стояти в черзі чи спілкуватися з чиновниками – усе швидко та зручно онлайн або в найближчому ЦНАПі, без жодного корупційного ризику", – написав він в телеграм-каналі в суботу.

За даними міністра, вже в перший день було продовжено понад 720 тисяч відстрочок.

"Для оформлення відстрочки тепер можна звернутися в найближчий ЦНАП, а не стояти в черзі до ТЦК. Вже в перший день подано майже 4 000 заяв", – додав Федоров.

Він наголосив, що понад 80% звернень про продовження відстрочки подаються через Резерв+ – без паперових довідок та особистих візитів, і цифровий формат лишається пріоритетом.

"Якщо дані вже є в державних реєстрах – від людини не треба жодних дій, відстрочку буде продовжено автоматично", – додав міністр.