Інтерфакс-Україна
Телеком
20:06 01.11.2025

У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

1 хв читати
У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров
Фото: https://thedigital.gov.ua/

У перший день роботи послуги з оформлення відстрочок від мобілізації в ЦНАП було подано майже 4000 заяв, онлайн продовжено понад 720 тис. відстрочок, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Від сьогодні українці отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації в застосунку Резерв+ та ЦНАПах. Нова команда Міноборони впровадила цю можливість з повного нуля лише за три місяці. Тепер не треба їздити до ТЦК, стояти в черзі чи спілкуватися з чиновниками – усе швидко та зручно онлайн або в найближчому ЦНАПі, без жодного корупційного ризику", – написав він в телеграм-каналі в суботу.

За даними міністра, вже в перший день було продовжено понад 720 тисяч відстрочок.

"Для оформлення відстрочки тепер можна звернутися в найближчий ЦНАП, а не стояти в черзі до ТЦК. Вже в перший день подано майже 4 000 заяв", – додав Федоров.

Він наголосив, що понад 80% звернень про продовження відстрочки подаються через Резерв+ – без паперових довідок та особистих візитів, і цифровий формат лишається пріоритетом.

"Якщо дані вже є в державних реєстрах – від людини не треба жодних дій, відстрочку буде продовжено автоматично", – додав міністр.

 

Теги: #відстрочка #цифровізація #результати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 01.11.2025
Понад 700 тисяч відстрочок у Резерв+ подовжено автоматично - Шмигаль

Понад 700 тисяч відстрочок у Резерв+ подовжено автоматично - Шмигаль

14:28 31.10.2025
У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

12:41 31.10.2025
У Сухопутних військах очікують позбутися черг біля ТЦК з 1 листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

У Сухопутних військах очікують позбутися черг біля ТЦК з 1 листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

10:48 31.10.2025
ДШВ ЗСУ розпочали роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс" – Міноборони

ДШВ ЗСУ розпочали роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс" – Міноборони

16:41 30.10.2025
У Резерв+ з’явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину

У Резерв+ з’явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину

18:22 23.10.2025
Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

14:40 18.10.2025
Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+" - Міноборони

Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+" - Міноборони

14:44 10.10.2025
Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

17:29 09.10.2025
Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

02:02 29.09.2025
Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

"Датагруп" за 9 міс.-2025 отримала 94,04 млн грн чистого прибутку

"Укртелеком" за 9 міс.-2025 збільшив дохід на 5,6%, EBITDA зросла на 6,6%

"Київстар" розширює тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell на всю Україну

"Нова пошта" за 9 міс. зменшила чистий прибуток на 6,2% за зростання виручки на 22,5%

Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

IT-Enterprise інтегрувала ШІ-інструменти в усі власні продукти – співзасновник

Критично важливе питання, якою мовою молодь грає у відеоігри, - експерти

"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

За останні 5-6 років держава повністю перестала боротися з піратством - гендиректор "1+1"

Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА