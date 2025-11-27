Інтерфакс-Україна
21:27 27.11.2025

У Резерв+ буде нова функція для військовозобов'язаних

У Резерв+ буде нова функція для військовозобов'язаних
Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" оновлюють дизайн і функціонал, тож невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника, повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві вважають, що нова можливість "зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів".

"Наразі Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв'язок, щоб зробити "Резерв+" ще зручнішим", – додали в міністерстві.

Охочі долучитися до тестування можуть зробити це, заповнивши форму за посиланням.

 

Теги: #міноборони #резерв

