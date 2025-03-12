Новим законопроєктом пропонують спростити сплату військовозобов’язаними штрафу за невчасно оновлені дані - Черногоренко

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко анонсувала запуск нової послуги – сплати штрафу за несвоєчасно оновлені дані військовозобов'язаними через застосунок "Резерв +". Про це вона написала у вівторок на платформі X.

Правовою підставою запуску нової цифрової послуги має стати законопроєкт №12093, який перебуває на розгляді у Верховній Раді.

"Спрощена оплата штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно За таке порушення військового обліку передбачений штраф. Його можна буде оплатити через застосунок без відвідувань ТЦК, як зараз. Оплата штрафів із закордону - громадяни України, які перебувають за кордоном, також зможуть оплатити штраф за неоновлені дані онлайн. Це дозволить українцям повертатися додому без порушень", - повідомила Черногоренко в дописі на X.

"Людина в "Резерв +" подає заяву, що визнає порушення.У "Резерв +" надходить постанова про порушення. Людина сплачує штраф за реквізитами в застосунку - і все. Оплата підтверджується і постанова закривається А для військовослужбовців передбачається повне скасування штрафів за таке порушення", - пояснила заступниця міністра оборони.

Джерело: https://x.com/k_chernohorenko/status/1899537827161080290