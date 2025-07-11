У "Резерв+" стало можливо сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних онлайн – Міноборони

Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" запустився новий сервіс, який дозволяє військовозобов’язаним сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів.

"Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку. В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в "Резерв+" можна буде пізніше", - повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Щоб сплатити штраф онлайн, слід оновити "Резерв+" до останньої версії і зайти в застосунок, перейти до розділу "Штрафи онлайн", подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК. Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

"Штрафи онлайн – це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу – так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами. Це ще один приклад, як цифрові сервіси працюють в інтересах українців", – наголосила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зазначається, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.

Cервіс розроблено Міністерством оборони за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Генерального штабу Збройних сил України, Командування Сухопутних військ та Офісу ефективного регулювання (BRDO).