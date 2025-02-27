Жителя Львова засудили до 7 років ув’язнення за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних

Суд визнав 27-річного жителя Львова винним в організації незаконного переправлення особи через кордон і засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Крім цього, суд заборонив чоловікові упродовж 3 років обіймати у державних чи комунальних підприємствах, установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

"Прокурором у суді доведено, що у березні 2022 року обвинувачений організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, зокрема, у Польщу", – вказано у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, обвинувачений запевняв, що зможе організувати видачу двом військовозобов’язаним чоловікам тимчасових військово-облікових документів з внесеною інформацією про непридатність до військової служби. Крім цього, він мав забезпечити "клієнтам" документи медичного характеру, що мали б дозволити їм перетнути державний кордон України.

Ціна такої послуги становила $2000 за двох осіб.

Обвинуваченого затримали під час отримання обумовленої суми коштів.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.