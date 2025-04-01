Інтерфакс-Україна

Події

12:30 01.04.2025

Глава МВС нагадує: Процедуру оформлення документів для військовозобов'язаних за кордоном спрощено

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Глава МВС нагадує: Процедуру оформлення документів для військовозобов'язаних за кордоном спрощено

Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В Телеграм-каналі в вівторок він нагадав, що Кабмін затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі. І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ", - наголосив він.

Міністр заначив, що МВС працює над "мінімізацією бюрократії та спрощенням процесу" надання державних сервісних послуг.

 

Теги: #клименко #військовозобовязані #мвс

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