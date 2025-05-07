Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

Кабінет міністрів України змінив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) – згідно зі змінами згенерувати електронне направлення на ВЛК можна буде без підпису керівника ТЦК, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Кабінет міністрів ухвалив зміни в постанову № 560, які змінюють алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Раніше електронні направлення генерувалися в застосунку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК. У результаті ухвалених змін користувачі невдовзі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Крім цього, як зазначається у повідомленні Міноборони, завдяки нововведенням посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зокрема, ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом.

Також змінами уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

"Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.