Інтерфакс-Україна
Події
10:41 03.05.2025

З 1 травня для колишніх обмежено придатних військовослужбовців знизили рівень навантажень

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З 1 травня для колишніх обмежено придатних військовослужбовців знизили рівень навантажень
Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці, придатні до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони та територіальних центрах комплектування, які раніше належали до категорії обмежено придатних, з 1 травня проходять базову військову підготовку (БЗВП) по скороченій процедурі і для них передбачений знижений рівень фізичних навантажень, повідомляє Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України.

"Зміни у БЗВП для колишньої категорії "обмежено придатних"! Починаючи з 1 травня на таких військовослужбовців чекає оновлена програма: скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб); зниження рівня фізичних навантажень; формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів). Це стосується військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони", - повідомляється в телеграм-каналі СтратКома ЗСУ в суботу.

В повідомленні зазначено, що йдеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Теги: #навантаження #обмежено_придатні #бзвп

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