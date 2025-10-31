Інтерфакс-Україна
Телеком
14:28 31.10.2025

У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

Керівниця управління системного розвитку надання адміністративних послуг Міністерства цифрової трансформації Марина Бобраніцька прогнозує збільшення навантаження на працівників центрів надання адміністративних послуг у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок, але запевняє, що ЦНАПи готові до нових функцій.

"Ми, звісно, очікуємо, що громадяни підуть до центрів надання адмінпослуг вже в суботу. Ми очікуємо, що разом з розвантаженням ТЦК можуть завантажитися ЦНАПи, але ми очікуємо таку "популярність", можливо, в перші дні. І разом з тим закликаємо усіх українців і військовозобов’язаних здійснювати онлайн-формат оформлення відстрочки", - сказала вона на брифінгу в Києві у пʼятницю.

Окремо Бобраніцька наголосила, що послуги з надання відстрочки можна оформити лише особисто.

"Чи готові ЦНАПи? Ми наразі активно і максимально працюємо - Міноборони, Мінцифри, команди ОВА та громад в центрах надання адмінпослуг - для того, щоб максимально швидко навчитися алгоритму прийому заявника, видачі результату і формування, відповідно, пакету в електронній формі. У Центрів надання адмінпослуг в Україні зараз є більше ніж 5 тис. точок доступу, але не всі з них працюють - деякі пошкоджені, зруйновані ворогом. Тому ми зараз орієнтуємося на менше ніж 4 тис. точки доступу", - наголосили у Мінцифри.

Бобраніцька наголосила, що оскільки послуга щодо оформлення відстрочки запрацює в ЦНАП з 1 листопада - перед походом до центру надання адмінпослуг необхідно перевірити, чи працює відповідний ЦНАП у суботу.

"Тому ми готові. Надані всі алгоритми. Міністерство цифрової трансформації надає методологічну підтримку протягом усього тижня усім територіальним громадам", - сказала вона.

Таким чином, як підкреслили у відомстві, ЦНАПи з 1 листопада, відповідно до рішення уряду, виконуватимуть роль фронт-офісу з питань надання відстрочки всім заявникам, які до них звернуться.

"Тобто на ті типи відстрочок, за якими прийдуть військовозобов’язані українці, ЦНАПи за своїм алгоритмом, виконуючи рішення уряду, будуть приймати документи, передавати в електронній формі до ТЦК та надавати відповідний результат клієнту", - додала Бобраніцька.

Як раніше повідомило Міноборони, з 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України №560 передбачають автоматичне продовження відстрочок, цифрову форму як основний спосіб оформлення, а також перенесення подання паперових документів до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Таким чином, з 1 листопада 2025 року ТЦК та СП більше не прийматимуть від громадян заяви про відстрочку.

Теги: #відстрочка #цнап #навантаження

