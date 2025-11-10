Інтерфакс-Україна
Події
19:21 10.11.2025

Мінцифри презентувало результати роботи проекту безбар’єрних ЦНАПів: Облаштування реалізоване на 72%

Міністерства цифрової трансформації України на Раді безбар’єрності в понеділок презентувало результати втілення флагманського проєкту Безбар’єрний ЦНАП, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Мінцифра за підтримки швейцарсько-української програми EGAP провела аудит ЦНАПів у семи областях — Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Хмельницькій та Чернігівській. Разом з експертами перевірили, наскільки просто дістатися до центру, зорієнтуватися всередині, скористатись електронною чергою чи знайти інформацію про графік роботи шрифтом Брайля. Рівень задоволення послугами — 98,2%, а лояльності — 93,7%. Облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб людей з інвалідністю за 6 показниками реалізоване на 72%. Частка приміщень, які відповідають вимогам безбар’єрності за шістьма показниками, — на 23%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти надали 100+ рекомендацій, які стосувалися переважно фізичних та навігаційних бар’єрів — зручності входів, стандартів для пандусів, доступних вбиралень та понижених інфокіосків.

"Ми реалізували план навчання для працівників ЦНАПів на 100% і продовжуємо навчати персонал інклюзивного сервісу. Розробили та опублікували курс про надання якісних послуг у ЦНАП на платформі Дія.Центрів. Також завершуємо створення чекліста та гайду з безбар’єрності для всіх центрів на базі рекомендацій експертів", - заявила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.

Наголошується, що експерти супроводжують та консультують Центри щодо поступового усунення бар’єрів. Зміни вже впроваджують у пілотних громадах, а гайд та чекліст будуть доступні для всіх ЦНАПів по всій Україні.

У межах проєкту у Самарівській громаді на Дніпропетровщині будують новий Дія.Центр, який стане повністю безбар’єрним. У Нововолинську на Волині та Мені на Чернігівщині вже оновили навігацію і встановили зручні стійки для реєстрації.

Крім того, громади активно розвивають і покращують Безбар’єрність у межах стратегії. ЦНАПи Рівного та Львова вже мають значні досягнення, якими щодня користуються відвідувачі, а ЦНАП міста Полтави — за підтримки та залучення місцевих та державного бюджету працює в новому сучасному приміщенні. На Київщині — в Бородянці, Бучі, Горі, Бишеві та Іванкові — у ЦНАПах облаштували вказівники зі шрифтом Брайля, електронні черги та зони для самообслуговування.

Також під час зустрічі обговорили інформаційну безбар’єрність — зокрема, завдання гармонізувати Дію з європейськими стандартами доступності. До 1 червня 2026 року планують запустити україномовні синтезатори мовлення та підтримку screen reader для користувачів із порушеннями зору.

 

Теги: #цнап #безбарєрність #результати

