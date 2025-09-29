Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

Голоси молдовської діаспори у Європі забезпечили чинній партії влади 52 мандати у новому парламенті та право одноосібно формувати уряд, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, наразі після підрахунку близько 95% протоколів з дільниць для голосування, партія "Дія і солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) має підтримку більше 47,5% виборців, і цей показник продовжує зростати. Зараз триває підрахунок голосів діаспори, яка голосувала довше, ніж мешканці Молдови. Серед громадян Молдови у європейських державах, які ходять на вибори, є переконлива більшість виборців PAS.

У Молдові на парламентських виборах діє достатньо високий виборчий бар'єр (5% для партій, 7% для блоків), тому голоси за ці політичні сили та тих кандидатів, що не подолали бар'єр, розподіляються між партіями-переможцями. За рахунок цього розподілу PAS наразі гарантував собі отримання 52 мандатів у парламенті нового скликання. Ця кількість може зрости у разі суттєвого зростання показника партії.

У парламент Молдови обирають 101 депутата, тож PAS матиме одноосібну більшість і зможе сформувати уряд без об'єднання з іншими партіями.

Партія "Патріотичний блок" на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном отримав менше 26% голосів (відсоток продовжує спадати) та, імовірно, матиме 28 мандатів.

На третьому місці – блок Альтернатива із 9 мандатами (отримав менше 8,5%). Також до парламенту проходять формально прорумунська партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ, "Демократія вдома", та "Наша партія" популіста Ренато Усатого, обидві, як очікується, матимуть по 6 мандатів.

Між тим, станом на 2:00 ночі кількість голосів, які отримав PAS, вища за суму голосів усіх інших партій, що подолали прохідний бар'єр.

Остаточний розподіл мандатів має оголосити ЦВК Молдови.

