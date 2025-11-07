Уряд на Раді безбар'єрності ухвалив рішення, які посилюють доступність послуг людям з обмеженими можливостями

Уряд ухвалив на Раді безбарʼєрності, яке відбулося у Бородянці у п'ятницю, низку рішень, які полегшують доступ людям з обмеженими можливостями до послуг та середовища. Про це повідомляє урядовий інтернет-портал.

Зокрема, було ухвалено наступне:

1. Законопроект про цифрову доступність онлайн-послуг. Законопроект врегульовує механізм забезпечення доступності до цифрових сервісів для всіх користувачів — в тому числі з інвалідністю і тимчасовими порушеннями та людей старшого віку. Це стосується життєво необхідних послуг, як-от банківські послуги, запис до лікаря, купівля квитків, е-комерція.

2. Механізм грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автівок. Максимальний розмір виплати — до 70 тис грн. Щороку таку допомогу зможе отримати до 1000 ветеранів. Фінансування здійснюватиметься коштом держпрограми підтримки ветеранів.

3. Адаптація реформи шкільного харчування на 2025-2027 роки з урахуванням потреб кожної дитини. Йдеться про розширення безоплатного харчування учнів, серед яких діти з особливими освітніми потребами. Документ також передбачає співпрацю шкіл із місцевими виробниками та розвиток міжнародного партнерства.

4. Законопроект, що стосується доступності телебачення та онлайн-медіа. Документ встановлює вимоги до реалізації медіаконтенту, щоб люди з інвалідністю мали повноцінний доступ до інформації. Тобто мають бути передбачені субтитри, переклад жестовою мовою, аудіодискрипція. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримає додаткові повноваження, щоб контролювати виконання цих вимог.

"Формат Ради вже став майданчиком, де ми можемо напрацювати нові політики і покращувати вже чинні рішення. Дякую першій леді України Олені Зеленській за її лідерство у темі безбар’єрності та Тетяні Ломакіній за системну роботу. Безбар’єрність — це не про потреби окремих людей, це про всіх нас, про суспільство, в якому потрібен кожен і кожна, для спільного відновлення, розвитку і побудови держави для всіх. Ця тема має бути у фокусі уваги державної політики, адже це про гідність", - наголосила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, яка головувала на засіданні Ради безбарʼєрності.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/u-ramkakh-zasidannia-rady-bezbariernosti-v-borodiantsi-uriad-ukhvalyv-nyzku-rishen-iaki-robliat-seredovyshche-v-ukraini-bilsh-dostupnym-dlia-vsikh-hromadian