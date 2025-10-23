Інтерфакс-Україна
Події
18:22 23.10.2025

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

1 хв читати
Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України
Фото: https://www.axios.com

Результатом зустрічі у минулу п’ятницю між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом є американські санкції проти енергетики РФ, а також скасування зустрічі між американським лідером і Володимиром Путіним у Будапешті.

"У нас є санкції по російській енергетиці. У нас немає зустрічі в Угорщині без України. І ми поки що не маємо "Томагавків". Ось і все. Це результат. Я думаю, що непогано", - сказав Зеленський на пресконференції у Брюсселі.

За словами президента, "кожного дня щось виникає". "Не знаю, може, завтра будуть "Томагавки" у нас", - додав він.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський #результати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 23.10.2025
Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

18:03 23.10.2025
Макрон на зустрічі із Зеленським запевнив у готовності посилити тиск на Москву

Макрон на зустрічі із Зеленським запевнив у готовності посилити тиск на Москву

17:53 23.10.2025
Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

17:51 23.10.2025
Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО

Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО

16:42 23.10.2025
Зеленський і Туск обговорили спільні оборонні проєкти

Зеленський і Туск обговорили спільні оборонні проєкти

16:28 23.10.2025
Зеленський та Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих" у Лондоні

Зеленський та Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих" у Лондоні

15:32 23.10.2025
Прем’єр Чехії передав Зеленському в’язану брошку та підтвердив підтримку України

Прем’єр Чехії передав Зеленському в’язану брошку та підтвердив підтримку України

14:48 23.10.2025
Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

14:41 23.10.2025
Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

10:28 23.10.2025
Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.

Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Конгрес США розглядає двопартійний законопроєкт "Про стратегічне партнерство на східному фланзі" – посол

Відзнаку ім. О’Хейген Українського жіночого конгресу отримала військова медикиня Теплюк

РФ стирає авіабомбами Покровську агломерацію - 7 корпус ШР ДШВ

ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

Ворог продовжує інфільтрацію в трикутнику Ямпіль-Лиман-Зарічне – DeepState

Голова ВАКС: Боюся, шо не встигнемо отримати нових суддів до травня 2026 року

Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

На Полтавщині депутата міськради підозрюють у недостовірному декларуванні на суму понад 200 млн грн

Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА