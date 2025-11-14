Інтерфакс-Україна
Пропоноване збільшення педагогічного навантаження загрожує звільненню понад 70 тис. учителів - Профспілка працівників освіти

Профспілка працівників освіти і науки України вважає, що пропоноване збільшення педагогічного навантаження загрожує звільненню понад 70 тис. учителів.

"Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради вирішив внести зміни законом про державний бюджет України до законів "Про освіту" "Про повну загальну середню освіту" "Про фахову передвищу освіту", "Про професійну освіту". Збільшено норму педагогічного навантаження вчителя з 18 до 22 навчальних години на тиждень, що загрожує скороченню на 22,2% ставок учителів та, як наслідок, – звільненню понад 70 тисяч учителів", - йдеться в заяві профспілки.

Зазначається, що також запропоновано зміни, які призведуть до зменшення надбавок за вислугу років тим педагогічним працівникам, у яких стаж педагогічної роботи становить від 10 до 20 років, а також позбавлять права на надбавку за вислугу років педагогічним працівникам зі стажем від 5 до 6 років.

Крім того, пропонується скасувати підвищення ставок заробітної плати за педагогічні звання "учитель-методист", "старший учитель", "старший вихователь", "вихователь-методист" та інші педагогічні звання, що присвоюються педагогічним працівникам, які забезпечують освітній процес на високому професійному рівні. 

Серед іншого, в профспілці звертають увагу, що Комітет вбачає необхідним запровадження 36 часового робочого часу для вчителів, керівників гуртків, як і для всіх інших педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти. 

"Зазначене рішення Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради не відповідає статті 22 Конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод", - йдеться в заяві.

У зв'язку з вищевказаним, Профспілка працівників освіти і науки України закликає голову Освітнього комітету, народних депутатів відкликати з Комітету з питань бюджету зазначені пропозиції, які стосуються звуження трудових прав педагогічних працівників. 

"Висловлюємо категоричний протест запропонованим у висновку Комітету пропозиціям щодо змін до проєкту закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" на друге читання і закликаємо народних депутатів України, голову Верховної Ради України, голів та членів Комітетів з питань бюджету, фінансів, податкової та митної політики, при прийнятті закону у другому читанні не допустити прийняття цих протизаконних змін, які призведуть до порушення трудових прав педагогічних працівників закладів освіти", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, освітній омбудсмен Надія Лещик вважає за необхідне розпочати діалог між педагогами і владою в Україні щодо чи збільшувати педагогічне навантаження вчителя за умови збільшення заробітної плати.

