Трафік у мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс на понад 10% - до рекорду - CEO

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" зафіксував за період з 8 листопада, коли Росія завдала масштабного удару по енергоінфраструктурі, приріст трафіку понад 10% по всій мережі, повідомив президент і CEO найбільшого оператора мобільного зв'язку в Україні "Київстар" Олександр Комаров.

"В окремих областях ще більше: наприклад, у Полтавській +32%, у Чернівецькій +25% - і це дуже великі цифри. За загальним обсягом маємо історичний максимум - майже 10 петабайт на добу. І це дуже багато. Згідно з різними джерелами, це вдвічі більше ніж, наприклад, META (Facebook)", - написав Комаров у Фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, збільшення трафіку відбувається, коли абоненти під час відключень електроенергії переходять із фіксованого інтернету на мобільний.

Як зазначив Комаров, за цей період зафіксовано збільшення кількості активних користувачів LTE по всій мережі на 12-15%, що призводить до більшого навантаження на базові станції, швидкого витрачання заряду акумуляторів і, як наслідок, - погіршення якості мобільного зв'язку та швидкості передачі даних.

"Ось чому абонентам настільки важливо забезпечити резервне живлення своїх роутерів: за допомогою павербанка, ДБЖ або зарядної станції. Попри все, "Київстар" тримає мережу та зв'язок. Загалом без масштабних перебоїв", - наголосив Комаров.

Під повідомленням "Київстар" відповів, що більша частина базових станцій розміщена на дахах житлових будинків, освітлювальних опорах, мостових переходах, де підключення до генераторів неможливе. Зокрема через санітарні норми.

СЕО компанії додав, що надалі повідомлятиме докладніше про те, як працює мережа в умовах блекаутів, як відбувалася підготовка і який вигляд мають операційні процеси.

"Київстар" повідомляв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі під час знеструмлення для підтримки роботи мережі залучено понад тисячу генераторів партнерів та понад три тисячі власних.

Як зазначалося, після атаки 8 листопада "Укренерго" щоденно запроваджує обмеження у 2-4 черги, що в багатьох регіонах означає відсутність електропостачання понад 12 годин на добу.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів, це на 3,6% менше, ніж роком раніше, але кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% - до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1GWDSGXauW/