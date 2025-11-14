Інтерфакс-Україна
Події
21:42 14.11.2025

Трафік у мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс на понад 10% - до рекорду - CEO

2 хв читати

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" зафіксував за період з 8 листопада, коли Росія завдала масштабного удару по енергоінфраструктурі, приріст трафіку понад 10% по всій мережі, повідомив президент і CEO найбільшого оператора мобільного зв'язку в Україні "Київстар" Олександр Комаров.

"В окремих областях ще більше: наприклад, у Полтавській +32%, у Чернівецькій +25% - і це дуже великі цифри. За загальним обсягом маємо історичний максимум - майже 10 петабайт на добу. І це дуже багато. Згідно з різними джерелами, це вдвічі більше ніж, наприклад, META (Facebook)", - написав Комаров у Фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, збільшення трафіку відбувається, коли абоненти під час відключень електроенергії переходять із фіксованого інтернету на мобільний.

Як зазначив Комаров, за цей період зафіксовано збільшення кількості активних користувачів LTE по всій мережі на 12-15%, що призводить до більшого навантаження на базові станції, швидкого витрачання заряду акумуляторів і, як наслідок, - погіршення якості мобільного зв'язку та швидкості передачі даних.

"Ось чому абонентам настільки важливо забезпечити резервне живлення своїх роутерів: за допомогою павербанка, ДБЖ або зарядної станції. Попри все, "Київстар" тримає мережу та зв'язок. Загалом без масштабних перебоїв", - наголосив Комаров.

Під повідомленням "Київстар" відповів, що більша частина базових станцій розміщена на дахах житлових будинків, освітлювальних опорах, мостових переходах, де підключення до генераторів неможливе. Зокрема через санітарні норми.

СЕО компанії додав, що надалі повідомлятиме докладніше про те, як працює мережа в умовах блекаутів, як відбувалася підготовка і який вигляд мають операційні процеси.

"Київстар" повідомляв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі під час знеструмлення для підтримки роботи мережі залучено понад тисячу генераторів партнерів та понад три тисячі власних.

Як зазначалося, після атаки 8 листопада "Укренерго" щоденно запроваджує обмеження у 2-4 черги, що в багатьох регіонах означає відсутність електропостачання понад 12 годин на добу.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів, це на 3,6% менше, ніж роком раніше, але кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% - до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1GWDSGXauW/

Теги: #навантаження #київстар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 14.11.2025
Трафік в мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс більш ніж на 10% – до рекорду – CEO

Трафік в мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс більш ніж на 10% – до рекорду – CEO

10:05 14.11.2025
Пропоноване збільшення педагогічного навантаження загрожує звільненню понад 70 тис. учителів - Профспілка працівників освіти

Пропоноване збільшення педагогічного навантаження загрожує звільненню понад 70 тис. учителів - Профспілка працівників освіти

12:50 13.11.2025
Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

17:41 10.11.2025
"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

09:24 07.11.2025
АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

10:38 06.11.2025
"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

14:28 31.10.2025
У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

14:01 31.10.2025
"Київстар" розширює тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell на всю Україну

"Київстар" розширює тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell на всю Україну

18:46 15.10.2025
МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

12:23 15.10.2025
"Київстар" та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

"Київстар" та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

ВАЖЛИВЕ

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

Сибіга обговорив з очільницею МЗС Швеції енергетику, винищувачі й антикорупційні розслідування в Україні

Гутерреш засудив атаки РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

Росіяни атакували Хмельницьку область ракетами "Кинжал" - ОВА

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону виїзду за кордон порушникам правил військового обліку - нардеп

Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Лисянський загинув в ДТП

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

Низка активістів закликають вийти на акцію протесту проти корупції в Києві на Майдані, інші не підтримують цю ідею

До 6 млн українців можуть потребувати реабілітації у майбутньому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА