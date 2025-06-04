Міноборони не планує продовжувати термін повторної ВЛК для обмежено придатних

Міністерство оборони України не планує подовжувати термін проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних з обмеженою придатністю. Про це в ефірі "Свобода Live" заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє телеграм-канал Радіо Свобода.

За його словами, ті, хто не пройде ВЛК до 5 червня, будуть вважатися такими, що порушили правила військового обліку в особливий період. Водночас, люди, які почали цей процес – зможуть його завершити.