Інтерфакс-Україна
Події
21:45 04.06.2025

Міноборони не планує продовжувати термін повторної ВЛК для обмежено придатних

1 хв читати
Міноборони не планує продовжувати термін повторної ВЛК для обмежено придатних

Міністерство оборони України не планує подовжувати термін проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних з обмеженою придатністю. Про це в ефірі "Свобода Live" заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє телеграм-канал Радіо Свобода.

За його словами, ті, хто не пройде ВЛК до 5 червня, будуть вважатися такими, що порушили правила військового обліку в особливий період. Водночас, люди, які почали цей процес – зможуть його завершити.

 

Теги: #мобілізація #влк #придатність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 30.05.2025
Кабмін унормував надання на 1 рік відстрочки від мобілізації педпрацівникам

Кабмін унормував надання на 1 рік відстрочки від мобілізації педпрацівникам

13:31 29.05.2025
Повторну ВЛК пройшло більше половини "обмежено придатних", 99% визнаються придатними - Веніславський

Повторну ВЛК пройшло більше половини "обмежено придатних", 99% визнаються придатними - Веніславський

13:04 29.05.2025
Веніславський: Хотілося б більші темпи мобілізації, але сьогоднішні дозволяють забезпечити поповнення втрат

Веніславський: Хотілося б більші темпи мобілізації, але сьогоднішні дозволяють забезпечити поповнення втрат

13:08 28.05.2025
Судове провадження зупиняється під час мобілізації обвинуваченого, а не його захисника

Судове провадження зупиняється під час мобілізації обвинуваченого, а не його захисника

10:57 28.05.2025
Темпи мобілізації та поставок зброї в Україні не змінилися – Зеленський

Темпи мобілізації та поставок зброї в Україні не змінилися – Зеленський

13:33 23.05.2025
Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

13:09 22.05.2025
Журналіст Бутусов повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії на посаду стрільця

Журналіст Бутусов повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії на посаду стрільця

04:56 21.05.2025
Ректор луцького вишу про відрахування 1000 студентів: Хотіли не вчитися, а відстрочку

Ректор луцького вишу про відрахування 1000 студентів: Хотіли не вчитися, а відстрочку

11:46 16.05.2025
Міноборони: Три тижні залишилось для проходження ВЛК військовозобов'язаними з обмеженою придатністю

Міноборони: Три тижні залишилось для проходження ВЛК військовозобов'язаними з обмеженою придатністю

11:44 16.05.2025
Уряд контролює питання відстрочок від мобілізації для вчителів, влітку проблем з цим не буде

Уряд контролює питання відстрочок від мобілізації для вчителів, влітку проблем з цим не буде

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: готуємо рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

ОСТАННЄ

Трамп перепостив заклик колумніста WP прийняти закон про руйнівні санкції на РФ як важіль впливу на Путіна

Зеленський і президент Фінляндії обговорили дипломатичні можливості

Замість спаленої техніки росіяни завозять на аеродроми цілі літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів - джерела

Зеленський: готуємо рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами

Україна була обрана членом ЕКОСОР на 2026-2028 роки – МЗС

Міністр оборони Німеччини не підтвердив інформацію про начебто знищення IRIS-T в Україні

Швеція приєднується до Коаліції з РЕБ та стане її співголовою

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Умєров за результатами зустрічі "Рамштайну": У 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни

Міністр оборони Великої Британії про спецоперацію СБУ "Павутина": Знімаю капелюха

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА