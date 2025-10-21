Інтерфакс-Україна
Події
12:38 21.10.2025

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

1 хв читати
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Верховна Рада затвердила указ президента України Володимира Зеленського про продовження строку проведення загальної мобілізації.

За відповідний законопроєкт (№14129) про затвердження указу президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації в Україні" проголосували у цілому 315 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб з 5 листопада 2025 року.

Як повідомлялося, загальна мобілізація була запроваджена 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Теги: #мобілізація #верховна_рада

