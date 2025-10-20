Інтерфакс-Україна
Події
11:36 20.10.2025

Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

1 хв читати
Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці
Фото: сайт Президента України

Законопроєкти про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" внесені до Верховної Ради України.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, вони були зареєстровані під №14128 та №14129 відповідно у понеділок та вже направлені на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ініціатором обох законопроєктів виступив президент України Володимир Зеленський.

В текстах президентських указів, які додаються до законопроєктів, пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні "з 05 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року строком на 90 діб", строк проведення загальної мобілізації – також строком на 90 діб з 5 листопада.

Укази набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про їх затвердження. Відповідні закони, згідно з їх текстом, негайно оголошується через засоби масової інформації та набирають чинності з дня їх опублікування.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/58227

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/58228

 

Теги: #мобілізація #законопроєкти #воєнний_стан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 03.10.2025
Роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через воєнний стан та окупацію

Роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через воєнний стан та окупацію

16:28 01.10.2025
Ведучий телеканалу ICTV Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися

Ведучий телеканалу ICTV Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися

01:36 26.09.2025
Спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних ініціатив пропонують затвердити у Верховній Раді

Спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних ініціатив пропонують затвердити у Верховній Раді

18:34 21.09.2025
Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

12:46 11.09.2025
Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

23:45 06.09.2025
Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

09:47 05.09.2025
Посли, які припинили дипслужбу, не мають права на перетин держкордону під час воєнного стану

Посли, які припинили дипслужбу, не мають права на перетин держкордону під час воєнного стану

20:54 02.09.2025
Глава МЗС Чехії: Росія планує розширити мобілізацію, Путіна не цікавить мир

Глава МЗС Чехії: Росія планує розширити мобілізацію, Путіна не цікавить мир

19:54 02.09.2025
Міноборони та Генштаб найближчим часом анонсують зміни щодо мобілізації

Міноборони та Генштаб найближчим часом анонсують зміни щодо мобілізації

12:10 26.08.2025
Закордонні українці чекатимуть з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації - президент СКУ

Закордонні українці чекатимуть з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації - президент СКУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Лувр відкрився після пограбування

В Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, постраждалих немає

Повідомлено про підозру митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Глава МЗС Франції розраховує, що Україна скоро отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС

У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА