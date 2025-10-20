Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

Фото: сайт Президента України

Законопроєкти про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" внесені до Верховної Ради України.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, вони були зареєстровані під №14128 та №14129 відповідно у понеділок та вже направлені на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ініціатором обох законопроєктів виступив президент України Володимир Зеленський.

В текстах президентських указів, які додаються до законопроєктів, пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні "з 05 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року строком на 90 діб", строк проведення загальної мобілізації – також строком на 90 діб з 5 листопада.

Укази набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про їх затвердження. Відповідні закони, згідно з їх текстом, негайно оголошується через засоби масової інформації та набирають чинності з дня їх опублікування.

