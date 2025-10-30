Інтерфакс-Україна
17:29 30.10.2025

Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 14128 і № 14129, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів - з 5 листопада 2025 до 3 лютого 2026 року.

Відповідні позначки з’явилися в картках законопроєктів на сайті парламенту.

Як повідомлялося, воєнний стан було запроваджено 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/58227

Теги: #мобілізація #воєнний_стан

