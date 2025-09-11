Інтерфакс-Україна
Події
03:41 11.09.2025

Експертиза ВЛК для ЗСУ поширюватиметься на інші силові структури - прем'єрко

1 хв читати

Правила військово-лікарської експертизи Збройних сил України відтепер поширюватимуться на Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та Управління держохорони, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ відтепер поширюватиметься на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО", - написала вона в телеграмі в середу.

За словами Свириденко на засіданні уряду у середу ухвалили низку важливих змін. Зокрема, упорядкували роботу військово-лікарської комісії - забезпечили єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони.

Зазначається, що усі вони будуть користуватися єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає, то в цивільних лікарнях за договорами.

"Також спростили проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно, для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні", - додала прем'єрка.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/468

Теги: #зсу #свириденко #влк

