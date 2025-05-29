Інтерфакс-Україна
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13:31 29.05.2025

Повторну ВЛК пройшло більше половини "обмежено придатних", 99% визнаються придатними - Веніславський

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Повторну ВЛК пройшло більше половини "обмежено придатних", 99% визнаються придатними - Веніславський
Фото: Генштаб ЗСУ

Народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляє, що на сьогодні повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) пройшло більше половини "обмежено придатних".

"На сьогоднішній день ті громадяни України, які були до набрання чинності закону, яким ми скасували поняття "обмежено придатний" у військовий час, і запровадили "придатний" або "непридатний", пройшли повторне ВЛК, щоб бути визнаними  "придатним" або "непридатним", більше половини тих, хто свого часу був визнаний "обмежено придатним", - сказав Веніславський на брифінгу в четвер.

За його словами, в результаті повторного проходження ВЛК практично 99% визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина - придатними з певними застереженнями.

"Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним "обмежено придатним" була такою лазівкою для зловживань", - підкреслив депутат.

Як повідомлялося, згідно з прийнятим 12 лютого Законом України N4235-IX, до 5 червня 2025 року був продовжений термін проведення повторного медичного огляду для громадян України, які були визнані "обмежено придатними до військової служби". Зазначалося, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, яким належить пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб.

У разі невиконання вимог закону передбачено адміністративну відповідальність. ТЦК та СП інформуватимуть поліцію, яка має право здійснювати адміністративні затримання та доставлення осіб до найближчого ТЦК, де вони підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну. Правопорушники підлягатимуть штрафу відповідно до ст. 210 КУпАП – від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Теги: #обмежено_придатні #влк

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