У Дніпрі лікарі ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

Правоохоронці викрили ще одну схему уникнення мобілізації - у Дніпрі поліцейські затримали шістьох осіб, лікарів ВЛК та посадовців РТЦК, які задля уникнення від мобілізації видавали чоловікам підроблені результати аналізів на ВІЛ, повідомила Національна поліція.

"Військовозобов'язані, які проходили ВЛК в одному з місцевих РТЦК та СП, могли за винагороду замовити у фігурантів "послугу" зі зняття з військового обліку. (…) Кіберполіцейські Дніпропетровщини (…) на початку року викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста Дніпра, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ", - йдеться у повідомленні Національної поліції на сайті у вівторок.

Зазначається, що зловмисники вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Такі маніпуляції давали можливість "хворим" чоловікам за гроші знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України.

Повідомляється, що у січні цього року правоохоронці провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Вилучено, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до незаконної діяльності. Наприкінці квітня у ході наступного етапу розслідування проведено ще 11 обшуків та шістьом зловмисникам оголошено про підозру.

Наразі шістьом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.