Інтерфакс-Україна

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16:52 11.04.2025

Зеленський ввів у дію санкції проти пропагандистів і "тіньового флоту" РФ

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Зеленський ввів у дію санкції проти пропагандистів і "тіньового флоту" РФ
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 11 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідні укази №229/2025 та №230/2025 розміщено на сайті президента.

Згідно з указом №229/2025, санкції введено проти 59 фізичних осіб, серед них - громадяни РФ і Китаю.

Окрім того, згідно з указом №230/2025, введено санкції проти 18 юридичних осіб і 71-ної фізичної особи.

У своєму телеграм-каналі Зеленський вказав, що санкції введено проти пропагандистів, а також проти "тіньового флоту" РФ.

"Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського "тіньового флоту". Відповідні укази вже на сайті", - написав президент.

Він також повідомив, що готується ще одне рішення РНБО щодо функціонерів, указ - незабаром.

Теги: #тіньовий_флот #санкції #зеленський #пропагандисти

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