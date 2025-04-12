Інтерфакс-Україна
Події
04:00 12.04.2025

Речник МЗС України розкритикував X за маркування дописів про загиблих українських дітей як "шокуючий контент"

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкритикував соцмережу X за маркування публікацій про загибель українських дітей унаслідок російської агресії як "шокуючий контент", написав він у п’ятницю на своїй сторінці в Х.

"Серйозно, X? Відколи кількість українських дітей, убитих Росією, вважається "шокуючим контентом"? Це не про захист користувачів від жорстких зображень. Це — замовчування воєнних злочинів Росії. Це ганебно, і це рішення має бути скасоване", — зазначив він.

До свого допису речник додав фотографію екрана, на якій видно, що соцмережа приховала зображення з офіційного акаунта Міністерства закордонних справ України, в якому йшлося про щонайменше 616 українських дітей, убитих Росією, та 1869 поранених від початку повномасштабного вторгнення.

Тихий закликав платформу скасувати це рішення та не перешкоджати поширенню правдивої інформації про злочини проти цивільного населення в Україні.

Джерело: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/1910765639599354096

Теги: #мзс_х #маркування

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