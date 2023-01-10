Економіка

14:57 10.01.2023

На сайті президента зареєстровано петицію про обов'язкове маркування товарів брендів, які працюють у РФ

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На сайті президента зареєстровано петицію про обов'язкове маркування товарів брендів, які працюють у РФ

Петицію з вимогою обов'язкового маркування товарів від брендів, що працюють у Росії, зареєстровано на сайті президента.

"Це маркування має чітко та недвозначно доносити українському споживачеві інформацію про те, що виробник тієї чи іншої продукції продовжує діяльність на російському ринку та підтримує російську агресію проти України", – йдеться у тексті петиції, автором якої є військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Юрій Гудименко.

Він пропонує наносити інформацію про роботу бренда в Росії на лицьовий бік товару великими червоними літерами. Крім того, пропонується зобов'язати торговельні мережі розміщувати товар від таких виробників в окремо відведеній зоні з нанесенням інформаційних позначок щодо походження продукції.

За словами автора петиції, на сьогодні налічується близько 1 тис. представників міжнародного бізнесу, які, як і раніше, продовжують роботу в Росії. Серед них - Mondelez International, Inc, Nestlé S.A., Bonduelle Group, Colgate-Palmolive Company та ін.

"Упевнений, що зокрема й такими кроками Україні вдасться переконати іноземні компанії розірвати будь-які зв'язки з країною-агресором", – наголошує Гудименко.

За даними на сторінці петиції, з 29 грудня вона набрала 8,8 тис. голосів із 25 тис. необхідних для розгляду її президентом.

Як повідомлялося, мережеві ритейлери Novus та Varus відмовляються від реалізації продукції французької компанії Bonduelle через інформацію про підтримку нею агресії РФ в Україні шляхом забезпечення консервованими овочами російських військових, які мобілізуються для відправлення на війну в Україну. Novus знімає з продажу ще й чай Greenfield, виробництво та власники якого також пов'язані з РФ.

 

Теги: #маркування #петиція #бренди

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