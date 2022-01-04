Зеленський підписав закон про скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" №1965-ІХ.

Як повідомляє Офіс президента України, використання контрольних марок як механізму протидії незаконному розповсюдженню примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних себе вичерпало та розглядається радше як перешкода діяльності добросовісних виробників і розповсюджувачів цього виду продукції.

Тож документ, який підписав глава держави, визнає таким, що втратив чинність, закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних".

"Тепер правовласники матимуть змогу обирати новітні, більш сучасні, індивідуальні (ексклюзивні) способи захисту копій, які поширюються на матеріальних носіях", - ідеться в повідомленні.

Закон також декриміналізує незаконне виготовлення, підробку, збут незаконно виготовлених, отриманих або підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів шляхом вилучення ст. 216 із Кримінального кодексу України.

Також вилучено ст.164-9 з Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачала відповідальність за розповсюдження відповідних товарів, упаковки яких не марковані контрольними марками.

Закон набув чинності 1 січня 2022 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроект №3474 15 грудня 2021 року.