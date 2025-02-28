Події

15:40 28.02.2025

Міноборони затвердило нові стандарти пакування та маркування тилового майна для ЗСУ

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Міноборони затвердило нові стандарти пакування та маркування тилового майна для ЗСУ
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12008

Міністерство оборони України впровадило нову технічну специфікацію, яка визначає чіткі вимоги до приймання, пакування та маркування тилового майна для українських військових.

Як повідомляє Міноборони у телеграм у п'ятницю, документ встановлює стандарти для постачальників, зокрема обов’язкове використання палет замість мішків та впровадження QR-кодів для швидкої ідентифікації кожної одиниці майна.

Такі зміни мають оптимізувати логістичні процеси, прискорити розвантаження та зменшити навантаження на центри забезпечення ЗСУ.

Теги: #міноборони #пакування #маркування

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