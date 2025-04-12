Інтерфакс-Україна
Події
01:27 12.04.2025

Спецпредставник США Келлог: Стаття в "Times" спотворює мої слова щодо розподілу зон відповідальності в Україні

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Генерал Кіт Келлог, спецпредставник президента Трампа в Україні, заявив, що стаття в британському виданні "The Times" спотворює його слова про можливий поділ України, написав він на своїй сторінці в Х у суботу.

"Стаття в "Times" спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил, без участі американських військ. Я НЕ мав на увазі поділ України", — підкреслив Келлог.

Раніше видання The Times повідомляло, що спецпредставник президента США Кіт Келлог припустив можливість розміщення британських і французьких військ на заході України в межах так званих сил заспокоєння після припинення вогню. Келлог зазначив, що їхня присутність не стане провокацією для Москви. Він порівняв це з ситуацією в Берліні після Другої світової війни, коли "місто було поділене на зони контролю між Росією, Францією, Великою Британією та США".

Джерела: https://x.com/generalkellogg/status/1910811346251268305

https://www.thetimes.com/us/american-politics/article/keith-kellogg-general-ukraine-envoy-trump-ldjprpzxt

Теги: #келлог #сша

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