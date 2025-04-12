Інтерфакс-Україна
Події
00:17 12.04.2025

Європа протягом кількох тижнів надасть Трампу план безпекових гарантій для України, сподівачись ними переконати Трампа – ЗМІ

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Велика Британія та Франція працюють над створенням плану безпекових гарантій для України, сподіваючись переконати президента США Дональда Трампа взяти на себе зобов'язання щодо підтримки Києва, повідомляє Bloomberg у п’ятницю.

Міністри оборони Великої Британії Джон Хілі та Франції Себастьєн Лекорню заявили, що протягом наступних двох тижнів військові начальники мають на меті визначити деталі плану щодо забезпечення безпеки повітряного простору, узбережжя та суші України, а також відновлення її збройних сил, йдеться в повідомленні.

План очолюється Європою, з участю 30 країн, серед яких Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія. До цього часу 15 країн вже запропонували війська, включаючи літаки, військово-морські судна та іншу техніку.

"Щоб США дійсно брали участь у цьому, вони повинні бачити, що ми багато робимо…Одна з найважливіших ролей для США — моніторинг припинення вогню", — сказала міністр оборони Литви Довіле Сакалієне журналістам у штаб-квартирі НАТО в п’ятницю.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-10/uk-and-france-to-accelerate-military-planning-for-ukraine-force

Теги: #план #європа #сша

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