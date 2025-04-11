Україна потребує 10 систем ППО "Patriot" – Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський попросив учасників 27-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") зосередитися насамперед на протиповітряній обороні, і додав, що Україна потребує десять систем протиповітряної оборони "Patriot".

"Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги - через безпілотники або російські ракети. Найнебезпечніша загроза - це балістичні ракети…. Наші люди, наші діти - піддаються атакам у багатьох-багатьох містах і селах. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Полтава, Миколаїв, Запоріжжя, Суми, Харків, Одеса, Чернігів та багато інших. Всі вони потребують захисту від російських ракет. Ви знаєте, що Україна має дефіцит систем протиповітряної оборони. Ви знаєте, що системи Patriot можуть ефективно захистити від балістичних загроз", - сказав Зеленський під час виступу на засіданні.

Звертаючись до лідерів, президент наголосив, що Україна змушена переміщати системи, які є, по всій країні, щоб дати хоча б тимчасовий захист різним містам.

"І ви знаєте, що відбувається, коли навіть одна система виходить з ладу - це означає втрачені життя. У Росії вважають це своєю перевагою - можливістю бути терористичною державою. І ми повинні забрати цю здатність - їхню віру в те, що до вбивства можна ставитися легковажно", - додав Зеленський.

Він попросив лідерів зосередитися насамперед на ППО для України, оскільки Україна дійсно потребує цього.

"Десять систем Patriot - вільний світ їх має. Зараз потрібні політичні рішення, щоб змусити їх працювати на користь миру. Нам потрібен цей результат", - наголосив голова держави.

Президент також нагадав, що сьогодні минає рівно місяць відтоді, як Росія відкинула пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню, і абсолютно зрозуміло, що РФ – єдина причина війни.

"Без сили, спрямованої проти Росії, у Росії не буде волі прийняти і реалізувати будь-які реалістичні та ефективні пропозиції щодо миру. Я дякую всім, хто підтримує таку політику - політику реальних результатів", - сказав президент.