В Києві через атаку БПЛА виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах — Кличко

Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Києві виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм у суботу.

"Пожежа в Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення. Ще одна пожежа в цьому районі виникла внаслідок падіння уламків БПЛА. У Дарницькому — горить приватний будинок. Екстрені служби на місці", — зазначив Кличко.

До медиків наразі ніхто не звертався, інформації про постраждалих немає. Оперативні служби продовжують працювати на місцях подій.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/4453



https://t.me/vitaliy_klitschko/4454