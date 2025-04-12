Інтерфакс-Україна
Події
04:54 12.04.2025

В Києві через атаку БПЛА виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах — Кличко

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Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Києві виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм у суботу.

"Пожежа в Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення. Ще одна пожежа в цьому районі виникла внаслідок падіння уламків БПЛА. У Дарницькому — горить приватний будинок. Екстрені служби на місці", — зазначив Кличко.

До медиків наразі ніхто не звертався, інформації про постраждалих немає. Оперативні служби продовжують працювати на місцях подій.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/4453


https://t.me/vitaliy_klitschko/4454

Теги: #київ #пожежі #бпла

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