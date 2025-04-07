Фонд Притули і представники України на "Євробачення-2025" Ziferblat запустили збір на гуманітарне розмінування

Благодійний фонд Сергія Притули і представники України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" гурт Ziferblat запустили збір коштів на гуманітарне розмінування України.

"Наш Гуманітарний Фонд у партнерстві з гуртом Ziferblat та інформаційною підтримкою Суспільне Мовлення оголошує великий збір для підсилення розмінування України. Цей збір звучить. Так само гучно як "Bird of Pray" яку Ziferblat цьогоріч везуть на Євробачення. Це звук надії на зміни, відродження та віри в майбутнє", - йдеться у повідомленні Фонду.

Відзначається, що сума збору складає 4 млн грн, що підуть на 4 інноваційні роботизовані машини для розмінування "ЗМІЙ".

"Поки землю не очищено від мін і боєприпасів, багато людей не можуть повернутися додому, працювати і вільно жити без страху. Неможливим подекуди є і відновлення: у багатьох регіонах дороги, мости, електромережі залишаються зруйнованими або недоступними через вибухонебезпечні предмети. Також немає сумнівів, що чисті поля – запорука того, що продовжуватиме функціонувати сільське господарство", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Благодійний фонд Сергія Притули під час трансляції національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" зібрав 3 млн грн для мобільних груп гуманітарного розмінування.

В 2022 році гурт Kalush Orchestra продав кубок переможців "Євробачення – 2022" на аукціоні, організатором якого виступив Фонд Притули. З 2017 по 2021 роки Сергій Притула був ведучим прямих ефірів нацвідборів на "Євробачення".