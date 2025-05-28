Термінова допомога для мінометної батареї "Мінотавр" – збір на броньоване авто

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою: ворог систематично намагається розірвати українську логістику, знищуючи техніку за допомогою безпілотників, зокрема оптоволоконних, які не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Останніми тижнями доставка боєкомплекту стала серйозним викликом - уникнути удару дрона дедалі складніше. Проте, щоб запобігти прориву противника, бійці продовжують забезпечувати позиції. У зв’язку з цим мінометна батарея "Мінотавр" 68-ї бригади терміново потребує броньованого автомобіля для безпечного транспортування боєкомплекту.

Бійці відкрили збір коштів для придбання необхідної техніки.

Реквізити для донатів:

🎯 Ціль: 1 840 000 ₴

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/5firPNGGG7

💳Номер картки банки

4441 1111 2459 0617

Через високу вартість броньовика українські захисники просять допомоги у підприємців та компаній.

Якщо хтось має можливість надати або обміняти відповідне авто, можна зв’язатися за номером: ☎ 0997331528.

Підтримка та поширення інформації - кожен внесок має значення.

Збір на броньоване авто для підвозу БК на позиції. Покровський напрямок, мінометна батарея "Мінотавр" 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша