20:57 15.09.2025

Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн

Спеціальний збір Міністерства закордонних справ (МЗС) України та United24 "Сталеві союзники" на наземні роботизовані платформи для ЗСУ перевищив позначку 10 млн грн., повідомив очільник міністерства Андрій Сибіга.

"Потреби армії постійні, тому ця ініціатива не має терміну завершення. Збір насамперед спрямований на іноземців, і ми найактивніше просуваємо його за кордоном. QR-код присутній на заходах посольств та українських громад, у телеефірах іноземних каналів та на сторінках наших партнерів. Закликаю всіх долучатися та активно поширювати інформацію про збір серед іноземних аудиторій. Кожен внесок, незалежно від його розміру, рятує життя", — наводить пресслужба відомства висловлювання Сибіги на сайті у понеділок.

Очільник МЗС повідомив, що зібрані кошти дозволяють закупити та передати на фронт кілька типів наземних роботів: евакуаційних, логістичних та розміновувальних.

Міністр висловив глибоку вдячність усім, хто вже долучився до збору коштів: закордонним дипломатичним установам України, послам, громадам, бізнес-партнерам та всім небайдужим. Окремо він подякував командам МЗС та UNITED24 за організацію та координацію.

 

