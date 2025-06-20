Інтерфакс-Україна
Події
17:05 20.06.2025

"Суспільне" та Фонд Притули передали Держслужбі транспорту закуплену на збір під час нацвідбору на "Євробачення-2025" техніку

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Суспільне мовлення та Благодійний фонд Сергія Притули передали Державній спеціальній службі транспорту техніку, закуплену на збір під час національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025".

"Суспільне мовлення спільно з Благодійною організацією "Гуманітарний фонд Сергія Притули" у межах партнерства офіційно передали обладнання для груп гуманітарного розмінування Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ), яке було закуплене за кошти від благодійного збору під час трансляції Національного відбору на Євробачення-2025", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Відзначається, що 8 лютого глядачі нацвідбору під час прямої трансляції фіналу та повтору зробили благодійні внески на суму 3 млн грн, і за цю суму була закуплена наступна техніка: 1 пікап Mitsubishi L200, 9 Старлінків, 10 підривних машинок "Вихор", 10 мавіків та 1 наземний роботизований комплекс ZMIY. 

Як повідомлялося, Благодійний фонд Сергія Притули і представники України на "Євробачення-2025" гурт Ziferblat запустили збір коштів на гуманітарне розмінування України.

Фонд Сергія Притули під час трансляції національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" зібрав 3 млн грн для мобільних груп гуманітарного розмінування.

В 2022 році гурт Kalush Orchestra продав кубок переможців "Євробачення – 2022" на аукціоні, організатором якого став Фонд Притули. З 2017 по 2021 роки Сергій Притула був ведучим прямих ефірів нацвідборів на "Євробачення".

Теги: #євробачення #фонд_притули #техніка #суспільне

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