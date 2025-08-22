ОТП БАНК та фонд Сергія Притули проводять благодійний аукціон з унікальними лотами

АТ «ОТП БАНК» спільно з Благодійним фондом Сергія Притули у межах збору «Вільне небо в 34» запустили онлайн-аукціон у застосунку ОТР Bank UA. Отримані від продажу ексклюзивних лотів кошти будуть спрямовані на підвищення обороноздатності України.

Взяти участь у благодійному аукціоні в застосунку OTP Bank UA мають змогу всі клієнти Банку. Стати клієнтом ОТП БАНК можна за 2-5 хвилин, відкривши картку в застосунку.

Дізнатися більше про лоти та аукціон ви можете за посиланням.

Приурочений до 34-ї річниці Незалежності України збір «Вільне небо в 34» підсилить постійний проєкт Фонду «Чисте небо».

Відкрийте власний збір: якщо бажаєте проявити ініціативу та відкрити власний збір у межах «Вільного неба в 34» – у вас є така можливість. Для цього доступний зручний диджитал-інструмент «Купа». Щоб розпочати збір, достатньо у застосунку OTP Bank UA перейти в деталі збору «Вільне небо в 34» та обрати «Допоміжний збір» (більшість параметрів «Купи» автоматично заповниться необхідними даними, але їх можна буде змінити), обрати святкову або національну візуальну тему збору, відкрити «Купу» та поділитися посиланням з друзями та знайомими.

Банк гарантує, що всі зібрані кошти будуть спрямовані виключно на підтримку цієї кампанії і не використовуватимуться для інших цілей.

Прямий переказ. Хочете просто долучитися, без участі в аукціоні чи відкриття власних зборів? Це просто: у застосунку OTP Bank UA доступна опція прямого переказу коштів на рахунок Благодійного фонду Сергія Притули. Усі, хто зробить внесок, до Дня Незалежності отримають у подарунок унікальні віртуальні «сорочки» на банківські картки – на знак подяки від Банку за небайдужість.