Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:16 22.08.2025

ОТП БАНК та фонд Сергія Притули проводять благодійний аукціон з унікальними лотами

2 хв читати

АТ «ОТП БАНК» спільно з Благодійним фондом Сергія Притули у межах збору «Вільне небо в 34» запустили онлайн-аукціон у застосунку ОТР Bank UA. Отримані від продажу ексклюзивних лотів кошти будуть спрямовані на підвищення обороноздатності України.

Взяти участь у благодійному аукціоні в застосунку OTP Bank UA мають змогу всі клієнти Банку. Стати клієнтом ОТП БАНК можна за 2-5 хвилин, відкривши картку в застосунку.

Дізнатися більше про лоти та аукціон ви можете за посиланням.  

Приурочений до 34-ї річниці Незалежності України збір «Вільне небо в 34» підсилить постійний проєкт Фонду «Чисте небо».

Відкрийте власний збір: якщо бажаєте проявити ініціативу та відкрити власний збір у межах «Вільного неба в 34» – у вас є така можливість. Для цього доступний зручний диджитал-інструмент «Купа». Щоб розпочати збір, достатньо у застосунку OTP Bank UA перейти в деталі збору «Вільне небо в 34» та обрати «Допоміжний збір» (більшість параметрів «Купи» автоматично заповниться необхідними даними, але їх можна буде змінити), обрати святкову або національну візуальну тему збору, відкрити «Купу» та поділитися посиланням з друзями та знайомими.

Банк гарантує, що всі зібрані кошти будуть спрямовані виключно на підтримку цієї кампанії і не використовуватимуться для інших цілей.

Прямий переказ. Хочете просто долучитися, без участі в аукціоні чи відкриття власних зборів? Це просто: у застосунку OTP Bank UA доступна опція прямого переказу коштів на рахунок Благодійного фонду Сергія Притули. Усі, хто зробить внесок, до Дня Незалежності отримають у подарунок унікальні віртуальні «сорочки» на банківські картки – на знак подяки від Банку за небайдужість.

Теги: #благодійність #збір #отп_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 19.08.2025
Місія виконана: кампанія "Місія – життя" зібрала понад 9 мільйонів гривень на екіпірування для бойових медикинь

Місія виконана: кампанія "Місія – життя" зібрала понад 9 мільйонів гривень на екіпірування для бойових медикинь

15:49 11.08.2025
Найвищий приріст серед банків з іноземним капіталом: кредитний портфель ОТП БАНК у корпоративному сегменті збільшився на 25% за 2024 рік

Найвищий приріст серед банків з іноземним капіталом: кредитний портфель ОТП БАНК у корпоративному сегменті збільшився на 25% за 2024 рік

13:25 30.07.2025
Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

17:58 18.07.2025
Високотехнологічне партнерство для агро: ОТП БАНК і Frendt запускають спільну програму

Високотехнологічне партнерство для агро: ОТП БАНК і Frendt запускають спільну програму

14:48 14.07.2025
Інвестиції в ОВДП зростають: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 7 млрд грн в еквіваленті

Інвестиції в ОВДП зростають: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 7 млрд грн в еквіваленті

14:46 10.07.2025
Електрокар з пробігом у кредит без переплат: вигідні умови фінансування від ОТП БАНК

Електрокар з пробігом у кредит без переплат: вигідні умови фінансування від ОТП БАНК

12:08 09.07.2025
Мільйон на кону: ОТП БАНК оголосив про старт акції «Лям на тачку»

Мільйон на кону: ОТП БАНК оголосив про старт акції «Лям на тачку»

14:54 30.06.2025
Банки активно нарощують обсяги кредитування МСБ у 2025 році – О. Волкова

Банки активно нарощують обсяги кредитування МСБ у 2025 році – О. Волкова

12:30 27.06.2025
ОТП БАНК має найвищу кредитоспроможність і стабільний прогноз – «Кредит-Рейтинг»

ОТП БАНК має найвищу кредитоспроможність і стабільний прогноз – «Кредит-Рейтинг»

18:15 25.06.2025
Як український бізнес об'єднується з державою заради дітей наших захисників

Як український бізнес об'єднується з державою заради дітей наших захисників

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Незалежність без суверенітету

Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

Вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва б’є по силах оборони - заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес"

Комбат "Свободи" розкритикував владу за вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва: столиця дає найбільше дронів

Реальність крізь мистецтво: виставка Фанні Лешевальє за підтримки БФ Solidarity до Дня Харкова

Заява УДАРУ щодо вилучення 8 млрд з бюджету столиці

Світ має бачити боротьбу України очима її захисників

Понад 25% мережі забезпечено генераторами — Київстар продовжує інвестувати у посилення енергоавтономності

Український Червоний Хрест - 13 мільйонів історій підтримки

Єдиний у своєму форматі: чим здивує новий готель ARCHOTEL AVENUE в Одесі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА