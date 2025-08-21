Фонд Притули передав на фронт 30 БпЛА Shark-M та обладнання

Благодійний фонд Сергія Притули у межах збору "Щелепи" передав для 14 підрозділів Сил оборони України найбільшу партію розвідувальних комплексів Shark-M: 30 БПЛА Shark-M, 5 камер нічного бачення, 5 наземних станцій управління, на загальну вартість 117,2 млн грн.

Фонд відкрив збір "Щелепи" оскільки багато підрозділів уже мають досвід роботи з дронами Shark, вони зможуть швидко та ефективно використовувати цю пару на фронті, враховуючи нагальну потребу та наявність підготовлених екіпажів.

"З БПЛА Shark ми вже добре знайомі, він чудово зарекомендував себе на полі бою. Може перебувати в повітрі понад 6 годин і працювати на дальності 100+ км. Виявляє цілі та передає координати для їхнього знищення. Йдеться про сотні одиниць знищеної техніки та живої сили ворога. Сума збору немала, але вигода для України буде колосальною", — сказав Притула.

Загалом 30 БПЛА Shark-M, 5 камер нічного бачення, 5 наземних станцій управління отримали: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада; 92-га окрема штурмова бригада ім. кошового отамана Івана Сірка; 74-й окремий розвідувальний батальйон; підрозділ "Баліста" Сил спеціальних операцій; 43-тя окрема артилерійська бригада ім. гетьмана Тараса Трясила; 48-ма окрема артилерійська бригада; 59-та окрема мотопіхотна бригада ім. Якова Гандзюка "Степові хижаки" Сил безпілотних систем; 412-й окремий полк безпілотних систем "NEMESIS"; 21-й окремий полк безпілотних систем; 423-й окремий батальйон безпілотних систем "Скіфські грифони"; 3 підрозділи Головного управління розвідки Міністерство оборони України; департамент контррозвідки Служби безпеки України.