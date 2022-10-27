"Укрспецсистеми" презентували новий безпілотник SHARK

Компанія "Укрспецсистеми" розробила новий безпілотний авіаційний комплекс SHARK, здатний вирішувати всі основні завдання з розвідки, спостереження та коригування вогню, повідомила вона на своїй фейсбук-сторінці.

Як зазначається, розробка БПЛА здійснювалася фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь компанії на виклики та потреби української армії.

Згідно з відкритими даними, безпілотник може заглибитися в тил ворога на відстань до 60 км і вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.

Сьогодні SHARK повністю готовий до застосування у бойових умовах, заявила компанія.