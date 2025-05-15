Оборонці України збили дрон із ШІ, яким росіяни хизувались на параді в Москві

Бійці 63 бригади "Сталеві леви" "приземлили" рідкісну російську пташку - безпілотник ZALA Z-20, який начебто оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей, повідомляється на сторінці бригади у телеграмі у четвер.

"Прямо з параду в Москві – на лиманську землю. Ще одну рідкісну російську пташку приземлили зенітники 63 бригади – ZALA Z-20", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей "розвідник начебто оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей, тому коштує $200 тисяч. Але це не допомогло йому уникнути знищення".