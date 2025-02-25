Події

14:19 25.02.2025

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ БПАК "Відьмак"

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Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ БПАК "Відьмак"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Відьмак", повідомляє пресслужба міністерства.

"При досить компактних розмірах "Відьмак" здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника. При цьому коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. "Пташки" комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що "Відьмака" виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду українських воїнів. Більшість комплектуючих – вітчизняного виробництва. Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів.

Теги: #міноборони #безпілотник

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