Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ БПАК "Відьмак"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Відьмак", повідомляє пресслужба міністерства.

"При досить компактних розмірах "Відьмак" здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника. При цьому коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. "Пташки" комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що "Відьмака" виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду українських воїнів. Більшість комплектуючих – вітчизняного виробництва. Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів.