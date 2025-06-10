Ворожий безпілотник в Києві пошкодив поліцейську автівку, яка їхала на виклик, поранено співробітника – поліція Києва

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У ніч на вівторок внаслідок атаки безпілотників пошкоджено поліцейський автомобіль, який їхав на виклик, детонацією травмовано поліцейського, повідомляє поліція Києва.

"Цієї ночі у Києві ворожий безпілотник впав поруч із поліцейською автівкою, коли правоохоронці поспішали на виклик. Внаслідок детонації було травмовано співробітника – його з осколочним пораненням госпіталізовано до лікарні, загрози життю немає", - йдеться в повідомленні поліції столиці в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією поліції, також постраждав транспортний засіб, на якому пересувалися працівники поліції.

Зазначається, що на допомогу громадянам оперативний черговий скерував інший наряд.