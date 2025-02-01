Інтерфакс-Україна
Події
16:00 01.02.2025

Житель Антонівки під Херсоном загинув від російського дрона в суботу

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Російські окупанті атакували з безпілотника жителя селища Антонівка Херсонської громади у суботу, чоловік загинув, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни продовжують своє криваве “сафарі” на жителів Херсонщини. Сьогодні в Антонівці ворог атакував з БпЛА місцевого жителя. Внаслідок скидання вибухівки він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін в Телеграм.

Теги: #херсон #безпілотник

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