12:32 27.09.2025

У Фінляндії біля електростанції помітили дрон - ЗМІ

Над електростанцією Валаяскоскі у фінському місті Рованіємі помітили безпілотник, це сталося на минулих вихідних, а стало відомо лише зараз, повідомив фінський телерадіомовник Yle.

У повідомленні Yle на сайті у суботу зазначається, що із серпня електростанції у Фінляндії стали безполітними зонами, на території яких заборонено використовувати безпілотники. Перехожий помітив дрон в Рованіємі і звернувся до поліції. У правоохоронних органах регіону підтвердили цю інформацію Yle, проте не розповіли подробиці через слідчі заходи.

Валаяскоскі належить компанії Kemijoki Oy. За словами керівника служби з надзвичайних ситуацій Юхі Кютелахті, на електростанціях ведеться відеоспостереження, проте воно не зафіксувало оператора дрона.

Теги: #електростанція #безпілотник #фінляндія

