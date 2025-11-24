Інтерфакс-Україна
Політика
19:42 24.11.2025

Мирний план для України рухається у правильному напрямку - прем’єр Фінляндії

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що переговори між Україною та Сполученими Штатами в Женеві просунули мирний план щодо України у правильному напрямку.

Як повідомляє пресслужба фінського уряду, у понеділок, 24 листопада, прем'єр-міністр Орпо взяв участь у неформальній зустрічі лідерів ЄС щодо стану мирних переговорів.

"Ми обговорили поточну ситуацію щодо плану миру в Україні. План просувається в напрямку справедливого і тривалого миру, але попереду ще багато роботи. Водночас я хотів би підкреслити, що рішення, які стосуються Європейського Союзу або НАТО, мають настільки важливе значення для Фінляндії, Європи і, звичайно, України, що їх необхідно розглядати і приймати за участю країн ЄС і НАТО", – сказав Орпо.

"Ми також маємо переконатися, що заморожені російські активи використовуються справедливо і на користь України. Про це та інші питання, пов'язані з Україною, я обговорюватиму з моїми європейськими та африканськими колегами протягом найближчих днів", – зауважив глава уряду..

Лідери ЄС зустрілися дистанційно та на місці в Луанді, столиці Анголи, де сьогодні розпочався сьомий саміт Європейського Союзу та Африканського Союзу. Прем'єр-міністр Орпо взяв участь у зустрічі дистанційно, оскільки його рейс до Луанди був скасований. Прем'єр-міністр Орпо візьме участь у саміті ЄС-АС сьогодні та завтра, а потім продовжить поїздку до Південної Африки..

 

Теги: #україна #мир #фінляндія

